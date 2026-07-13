Игрок сборной Норвегии получил угрозы убийством после вылета команды с ЧМ

Нападающий сборной Норвегии Александр Сёрлот и его девушка Лена Селнес подверглись жёсткой травле и угрозам в социальных сетях после четвертьфинального матча чемпионата мира — 2026 с Англией, сообщает AS.

Среди отправленных сообщений содержались такие фразы, как: «Скажи своему мужу, чтобы он уезжал из Норвегии», «Будь добр, убей себя, идиот», «Я собираюсь убить его», а также пожелания сгореть.