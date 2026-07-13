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Сёрлот и его девушка получили угрозы об убийстве после вылета Норвегии с ЧМ-2026

Чемпионат.com

Нападающий сборной Норвегии Александр Сёрлот и его девушка Лена Селнес подверглись жёсткой травле и угрозам в социальных сетях после четвертьфинального матча чемпионата мира — 2026 с Англией, сообщает AS.

Игрок сборной Норвегии получил угрозы убийством после вылета команды с ЧМ
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Среди отправленных сообщений содержались такие фразы, как: «Скажи своему мужу, чтобы он уезжал из Норвегии», «Будь добр, убей себя, идиот», «Я собираюсь убить его», а также пожелания сгореть.

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«Чемпионат мира приносит много счастья, но в то же время порождает огромную ненависть. Я надеюсь, что люди будут немного более вдумчивыми, прежде чем оскорблять и угрожать», — написала Селнес в своих социальных сетях.

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