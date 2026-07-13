Министр Мутшу: каждая победа сборной Франции приводит к расизму

Министр по делам заморских территорий Франции Наима Мутшу призвала Французскую футбольную федерацию (FFF) начать юридическое разбирательство в связи с высказываниями политиков о национальной сборной.

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Ранее бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой, говоря о предстоящей встрече со сборной Франции в полуфинале чемпионата мира-2026, заявил: «У них потрясающий состав – правда, без французов. У меня предчувствие, что мы победим».

Кроме того, вице-губернатор аргентинской провинции Мендоса Эбе Касадо назвала сборную Франции «африканской командой с плохими манерами». Позднее чиновница заявила, что не считает свои слова расистскими. На фоне скандала посольство Франции в Аргентине объявило Касадо персоной нон грата.