$77.4988.53

Мбаппе установил рекорд сборной Франции по числу матчей на чемпионатах мира

ТАСС

Нападающий Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции по футболу по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира.

Мбаппе установил рекорд сборной Франции по числу матчей на чемпионатах мира
© ТАСС

Форвард вышел в стартовом составе на полуфинальную игру против команды Испании, которая стала для него 21-й на мировых первенствах. Он обошел по этому показателю победителя турнира 2018 года Уго Льориса (20). Голкипер завершил выступления за сборную Франции после чемпионата мира - 2022.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский "Реал". Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре. На турнире-2022 француз забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

ТАСС: главные новости
Спортс: главные новости