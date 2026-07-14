$76.6287.58

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте считает, что команда Франции за год стала сильнее

Матч ТВиещё 14

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что команда Франции стала сильнее за год.

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте оценил силы команды Франции
© Матч ТВ

В июне 2025‑го года испанцы победили французов в полуфинале Лиги наций со счетом 5:4. Матч ½ финала ЧМ‑2026 Франция — Испания пройдет 14 июля в Далласе (США) и начнется в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
— Сборная Франции стала сильнее, футболисты прогрессируют. Их качества становятся лучше. Мбаппе стал сильнее, как и Дембеле. Мы все стали лучше, но каждый футболист в отдельности улучшил свою игру, — приводит слова де ла Фуэнте RMC Sport.

Прямые трансляции матчей чемпионата мира‑2026 смотрите на телеканалах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Матч! Футбол 1», сайтах matchtv.ru, sportbox.ru, а также в приложении «Матч ТВ».

Матч ТВ: главные новости
Спортс: главные новости