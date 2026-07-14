Тренер сборной Испании де ла Фуэнте оценил силы команды Франции

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что команда Франции стала сильнее за год.
В июне 2025‑го года испанцы победили французов в полуфинале Лиги наций со счетом 5:4. Матч ½ финала ЧМ‑2026 Франция — Испания пройдет 14 июля в Далласе (США) и начнется в 22:00 по московскому времени.
— Сборная Франции стала сильнее, футболисты прогрессируют. Их качества становятся лучше. Мбаппе стал сильнее, как и Дембеле. Мы все стали лучше, но каждый футболист в отдельности улучшил свою игру, — приводит слова де ла Фуэнте RMC Sport.
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