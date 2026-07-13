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Кубарси о словах экс-премьера Испании Рахоя: «Те, кто играет за сборную Франции, – французы. Цвет кожи неважен, мы должны быть терпимы ко всем»

Sports.ru

Защитник сборной Испании Пау Кубарси отреагировал на заявление экс-премьера страны о команде Франции.

Игрок сборной Испании отреагировал на слова экс-премьера страны о французах
© Sports.ru

Ранее бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой, говоря о предстоящей встрече со сборной Франции в полуфинале чемпионата мира-2026, заявил: «У них потрясающий состав – правда, без французов. У меня предчувствие, что мы победим».

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«Если они играют за сборную Франции, это значит, что в конечном счете они французы. Неважно, какой у них цвета кожи, мы должны быть терпимы ко всем. Мы все люди и заслуживаем уважения», – сказал футболист «Барселоны».

 

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