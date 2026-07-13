Главный тренер сборной Франции высказался о команде Испании

Дешам об Испании: «Это фаворит ЧМ – они действующие чемпионы Европы, отличная команда с сильными сторонами. Но нас ждет полуфинал, так что уровень очень высок»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о команде Испании.
Французы завтра сыграют против испанцев в полуфинале ЧМ-2026.
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«Мы хорошо знаем сборную Испании, это действующий чемпион Европы. Прошлым летом мы также играли против них в полуфинале Лиги наций. Нас причисляли к фаворитам перед чемпионатом мира и в начале турнира, но Испания – фаворит. И дело не в том, чтобы увеличит давление на них, а в том, чего они достигли, даже если они и проиграли Португалии в финале [Лиги наций]. Это очень хорошая команда со многими сильными сторонами. Но это полуфинал чемпионата мира, так что уровень очень высок», – сказал Дешам.
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