Губерниев предположил, кто сыграет в финале ЧМ

Дмитрий Губерниев предположил, кто сыграет в финале чемпионата мира — 2026
Известный телеведущий, журналист и комментатор Дмитрий Губерниев предположил, кто сыграет в финале чемпионата мира — 2026. Он выделил сборные Франции и Аргентины.
«Я считаю, что Испания проиграет — Франция в этом матче фаворит. Соотношение примерно 60 на 40 в пользу французов. У испанцев шанс есть, им надо забить первыми. Тогда будет интересно посмотреть, как Франция будет отыгрываться, как она себя покажет в такой экстремальной ситуации. Но я думаю, что будет финал Франция — Аргентина. И Аргентина в нём проиграет», — сказал Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Кубарси о Мбаппе: «Килиан не внушает мне страха, но он уникален, как и Ямаль. Может изменить игру одним действием»
«Расизм и ксенофобия – болезни души, все французы – наши друзья и партнеры. Не позволим никому отравить этим нашу страну». Глава МИД Испании Альбарес о словах Рахои
Канчельскис о ЧМ-2026: «ФИФА думает только о деньгах, не о здоровье игроков и развитии футбола. Футболисты не отдохнут, это может привести к травмам»