Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» отреагировал на призывы болельщиков исключить сборную Аргентины с чемпионата мира.

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Ранее болельщики создали сайт с петицией, в которой обвинили ФИФА в предвзятом отношении к аргентинской команде и потребовали снять ее с чемпионата мира. Петицию подписало более трех миллионов человек.

— Исключить Аргентину — прекрасная мысль! Думаю, что Джанни Инфантино, скорее всего, так и сделает. Мы знаем, что в таких случаях стопроцентно помогает организация — всемирная лига сексуальных реформ. И после совещания с этой организацией Инфантино с удовольствием заменит сборную Аргентину на сборную США. Более того, он это делает прямо сейчас. Все те люди, которые пишут письма, — они одновременно могут сейчас пилить гирю. Потому что на сто процентов гиря внутри золотая. Я им хочу пожелать: пилите, Шура, пилите. ФИФА прислушается к обращению в лигу сексуальных реформ и тотчас заменит сборную Аргентины на команду США. А лучшим футболистом мира вместо Месси назначат Балогуна, которому простили красную карточку. И Трамп подпишет специальный указ. А наблюдательный совет над тем, чтобы всё это состоялось, возглавит Иран. Вот так я это вижу, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

В полуфинале ЧМ‑2026 аргентинцы сыграют с командой Англии. Матч пройдет 15 июля в Атланте (США), начало игры — в 22:00 (мск).

Сборная Аргентины — трехкратный чемпион мира (1978, 1986, 2022).

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