Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович считает, что на мундиале существует заговор в пользу сборной Аргентины.

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"Верю в существование заговора на чемпионате мира. Очевидно, что чемпионом в итоге станет Аргентина. Дело тут не в хорошей игре Месси, а в том, что все очень им помогают. Есть вопросы и к назначенным пенальти, и к очень маленькому количеству желтых аргентинским игрокам. Видимо, ФИФА хочет, чтобы Месси снова был чемпионом мира", - сказал Божович.

Также специалист отметил, что по игре Аргентина совершенно не заслуживает победы в ЧМ-2026, а лучше всех на турнире выступает сборная Франции.

Аргентинцы являются действующими чемпионами мира. Четыре года назад команда Лионеля Скалони переиграла в финале французов (3:3, 4:2 - по пенальти).

В эту среду, 15 июля, состоится матч между национальными командами Аргентины и Англии в рамках полуфинала мундиаля.

Отметим, в этом плей-офф подопечные Скалони дважды в трех играх выигрывали лишь в дополнительное время.