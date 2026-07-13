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Кубарси о Мбаппе: «Килиан не внушает мне страха, но он уникален, как и Ямаль. Может изменить игру одним действием»

Sports.ru

Защитник сборной Испании по футболу Пау Кубарси заявил, что не боится противостояния с нападающим команды Франции Килианом Мбаппе.

Защитник сборной Испании: Мбаппе не внушает мне страха
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Испанцы и французы встретятся в матче ½ финала чемпионата мира‑2026, матч пройдет 14 июля в Далласе (США) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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— Не то чтобы он пугает, но всем известно, какими качествами он обладает. Даже если он не слишком заметен по ходу матча, он может переломить игру одним быстрым действием. Он уникален, как Ламин Ямаль. Нужно быть начеку все 90 минут, — цитирует Кубарси Diario AS.

Прямую трансляцию матча Франция — Испания смотрите с 21:40 на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении телеканала.

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