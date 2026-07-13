Холанд вернулся в Норвегию с ЧМ-2026 с чучелом енота с бутылкой

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд вернулся на родину с чемпионата мира 2026 года с чучелом енота, держащим в лапах бутылку.

© Чемпионат.com

Ранее футболист на своей странице в социальной сети Х публиковал коллекцию чучел белок.

© Соцсети

Сборная Норвегии уступила команде Англии в матче 1/4 финала мирового первенства (1:2) и завершила своё участие в турнире.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).