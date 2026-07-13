Юрист оценила шансы на исключение сборной Аргентины с ЧМ-2026

Появление в сети петиции с требованием исключить сборную Аргентины по футболу из розыгрыша чемпионата мира 2026 года является исключительно PR-ходом и попыткой давления на чиновников. Об этом в беседе с Рамблером заявила спортивный юрист Анна Анцелиович.

Ранее в интернете развернулась масштабная кампания против аргентинской команды. Организаторы запустили специальный сайт «Argentina Out», не имеющий отношения к ФИФА или национальным федерациям, и собрали уже более 3 миллионов подписей. Авторы инициативы утверждают, что руководство мирового футбола симпатизирует Лионелю Месси и с помощью судей «тащит» Аргентину в финал, лишая турнир спортивного смысла.

Эксперт подчеркнула, что с правовой точки зрения подобные инициативы болельщиков не могут повлиять на состав участников мирового первенства.

Эта петиция — абсолютно не юридический шаг и не юридический документ, поэтому никаких прямых правовых последствий она за собой повлечь не может. Соответственно, даже несмотря на то, что она собрала огромное количество подписантов, на турнирных перспективах сборной Аргентины это никак не отразится. Подобные действия — это не более чем PR-ход и попытка оказать давление на Международную федерацию футбола (ФИФА) или конфедерации через манипуляцию общественным мнением. Возможно, как элемент давления эта кампания и повлечет за собой какие-то ответные шаги со стороны футбольных властей, но повторюсь: с юридической точки зрения создание этого сайта и сбор подписей не являются юридическим фактом. Руководство мирового футбола не имеет правовых оснований рассматривать этот документ. Анна Анцелиович Руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт», бывший гендиректор РУСАДА

Ранее главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан заявил, что футболисты Аргентины во главе с Лионелем Месси пытались оказать психологическое давление на штаб и игроков египетской команды в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026.