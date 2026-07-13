Полуфинал чемпионата мира по футболу начнут с минуты молчания

Президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в социальной сети X заявил, что перед полуфиналом чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Испании будет объявлена минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце 2016 года.
Политик рассказал, что церемония пройдет перед матчем 14 июля на стадионе Dallas Stadium в Арлингтоне (Техас, США). Макрон поблагодарил президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за то, что организация откликнулась на эту просьбу.
Теракт в Ницце случился вечером 14 июля 2016 года, в День взятия Бастилии: грузовик, которым управлял 31‑летний тунисец, врезался в толпу на Английской набережной. В результате погибли 85 человек, сотни получили ранения.
Встреча между сборными Франции и Испании пройдет 14 июля. Она начнется в 22:00 по московскому времени.
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