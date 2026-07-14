Главные интриги полуфиналов ЧМ

У Беллингема есть шанс превзойти достижение Марадоны.

14 и 15 июля состоятся полуфиналы чемпионата мира 2026 года. В них сыграют четыре сильнейшие команды согласно рейтингу ФИФА: Франция (третье место) — Испания (второе) и Англия (четвёртое) — Аргентина (первое). Всё это благодаря нововведению от ноября 2025 года. Тогда ФИФА сообщила, что четыре сильнейшие команды рейтинга ФИФА будут разведены по разным частям сетки плей-офф, если выйдут из групп с первого места. Так и произошло. Теперь же нас ждут интригующие матчи. А какие сюжеты они нам подготовили?

Франция возьмёт реванш за полуфинал Евро-2024?

Испанцы и французы рубились в полуфинале на Евро-2024. Тогда победа досталась команде Луиса де ла Фуэнте (2:1), которая впоследствии стала чемпионом континента. Любопытно, что соперники забили все три мяча уже к 25-й минуте. Рандаль Коло Муани вывел французов вперёд, на что оппонент ответил голами Ламина Ямаля и Дани Ольмо. Испанцам потребовалось всего четыре минуты, чтобы дважды огорчить команду Дидье Дешама. Кто победит на этот раз?

Мбаппе догонит Месси по голам на ЧМ?

Лионель Месси возглавляет список лучших бомбардиров за всю историю чемпионатов мира. Аргентинец наколотил 21 гол, однако понятно, рано или поздно его обойдёт Килиан Мбаппе. Француз на 12 лет моложе и наверняка сыграет как минимум ещё на одном чемпионате мира. А то и на двух. Если, конечно, обойдётся без травм. Впрочем, у Мбаппе есть возможность догнать Лео уже в ближайшем матче. Сейчас Килиан отстаёт всего на один гол. К слову, Мбаппе четыре раза играл против сборной Испании и забил два мяча.

Франция выйдет в третий финал подряд? Или Испания — в свой второй в истории?

Возможно, в это сложно поверить, но Испания играла в финале чемпионата мира всего один раз. В 2010 году команда взяла золото турнира под назойливые звуки местных вувузел. А вот присутствие Франции в финале ЧМ — привычная картина для последнего времени. Команда Дидье Дешама была там и в России, и в Катаре. Правда, результаты получились разными. Французы взяли золотые медали в «Лужниках», но остались лишь с серебром в арабской стране. Важный нюанс: только две сборные играли в трёх финалах ЧМ подряд. Команда ФРГ доходила до такой стадии в 1982, 1986 и 1990 годах, а бразильцы — в 1994, 1998 и 2002 годах.

Де ла Фуэнте снова не проиграет в плей-офф? (13 матчей без поражений на ЧМ и Евро, рекорд)

Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в начале 2023 года. С того момента команда не потерпела ни одного поражения на самых значимых турнирах. Загибаем пальцы. На Евро-2024 испанцы одержали три победы в группе и четыре — в плей-офф. На чемпионате мира в Северной Америке только сборная Кабо-Верде отобрала очки у Испании (0:0) на групповом этапе. В плей-офф команда де ла Фуэнте одержала три победы. Итог: 13 матчей на ЧМ и ЧЕ, 12 побед, одна ничья. Прервут ли французы такую впечатляющую серию соперника?

Кто сыграет на воротах у Испании?

У испанцев уникальная история с вратарями. Давид Райя и Жоан Гарсия — топовые голкиперы на клубном уровне. Но оба сидят на скамейке в матчах испанской национальной команды. Де ла Фуэнте делает выбор в пользу Уная Симона, а тот пропустил всего один мяч на нынешнем турнире. Правда, временами голкипер «Атлетика» заставляет нервничать болельщиков сборной Испании. Как знать, может, именно во встрече с очень сильным соперником тренер сделает выбор в пользу другого кипера? Объективно говоря, верится в это с трудом. Но исключать ничего нельзя.

Справится ли элитная оборона Испании с Мбаппе, Дембеле и Олисе?

Французы обладают элитной группой атаки. Мбаппе претендует на звание лучшего бомбардира чемпионата мира, Майкл Олисе возглавляет список лучших ассистентов турнира (пять результативных передач), а Усман Дембеле делит третье место по системе «гол+пас» (семь очков). У защиты сборная Испании тяжёлая задача — сдержать всех этих топов. Команда де ла Фуэнте пропустила всего один гол за весь турнир, но французы почти в каждом матче оформляют не меньше двух мячей. Исключением стала только встреча с Парагваем (1:0).

Англия впервые за 60 лет выйдет в финал ЧМ? Или Аргентина приблизится ко второму подряд Кубку мира?

Сборная Англии не была чемпионом мира с лохматого 1966 года. Более того, команда 60 лет не играла в финале. В 1990 и 2018 году англичане остановились в шаге от попадания в заключительный матч. Прервёт ли команда неудачную серию? Любопытно, что Англия впервые дошла до полуфинала на чемпионате мира, который проходит за пределами Европы. До этого она входила в четвёрку на ЧМ в Англии, Италии и России. Аргентинцы, в свою очередь, стремятся сохранить звание чемпионов мира. С 1962 года ни одна сборная не выигрывает чемпионат мира два раза подряд. Тогда это были бразильцы. Возможно, теперь трюк повторит другая команда из Южной Америки.

Скалони сохранит серию с европейскими сборными? (10 матчей без поражений)

Сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони ни разу не проиграла европейским командам. Удивительная серия растянулась уже на семь лет. На прошлом ЧМ аргентинцы одолели Польшу, Нидерланды, Хорватию и Францию, на нынешнем — Австрию и Швейцарию. А ещё были победы в товарищеских матчах с эстонцами и исландцами, а также успех во встрече с Италией в Финалиссиме. И только немцы сыграли с Аргентиной вничью в товарняке, который состоялся в октябре 2019 года. Неутешительная статистика для англичан. Или они всё-таки остановят банду Скалони?

Беллингем побьёт рекорд Марадоны? (у обоих — по два матча подряд в плей-офф ЧМ с 2+ голами)

Джуд Беллингем встал в один ряд с великим Диего Марадоной. В 1986 году аргентинец забил по два мяча в двух подряд матчах плей-офф чемпионата мира. Англичанин повторил достижение спустя 40 лет. Если Беллингем положит «двушку» аргентинцам, то станет обладателем эксклюзивного рекорда. Впрочем, сделать это будет, мягко говоря, непросто. С другой стороны, Джуд находится в великолепной форме. Будет символично, если он превзойдёт Марадону во встрече с Аргентиной.

Сколько забьёт Месси в первом матче с Англией в карьере?

Возможно, вас удивит тот факт, что Лионель Месси никогда не играл против сборной Англии. Да и на чемпионатах мира обе команды не рубились друг с другом с 2002 года. Месси никогда не выигрывал «Золотую бутсу» ЧМ, но сейчас ведёт напряжённую борьбу с Мбаппе за звание лучшего бомбардира турнира. Лео притормозил в четвертьфинале — впервые не забил в матче ЧМ-2026. Остановят ли его англичане? Или же он снова огорчит соперника?

Случится ли повторение финала ЧМ-2022, Евро-2024 или несостоявшейся Финалиссимы?

Главная интрига: какой будет пара финалистов? Как вы понимаете, есть несколько вариантов. Если в финал попадут Франция и Аргентина, то нас ждёт ремейк финала ЧМ-2022. Повторение финала Евро-2024 произойдёт в случае прохода Испании и Англии. Вы ведь не забыли, что Испания и Аргентина должны были встретиться в Финалиссиме — матче с участием лучших сборных Европы и Южной Америки? Его в итоге отменили из-за конфликта на Ближнем Востоке (именно там планировали провести игру). Теперь у команд есть шанс встретиться в финале чемпионата мира.