Баэна высказался о низкой результативности Ямаля на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Алекс Баэна высказался о результативности Ламина Ямаля на ЧМ-2026. Ямаль на турнире провёл шесть матчей, забив один гол.

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«Надеюсь, Ламин продолжит делать то, что он делал до сегодняшнего дня, и если он сможет помочь нам ещё одним голом или решающей голевой передачей, будет отлично. Но я считаю, что он проводит фантастический турнир.

Возможно, люди думают, что от него ждут по три гола в каждом матче, и он способен на это. Но я считаю, что он очень помогает команде в обороне», — приводит слова Баэны Barca Universal.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала испанцы одолели команду Бельгии со счётом 2:1.