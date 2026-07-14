Президент Бразилии назвал позором поведение футболистов сборной

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко раскритиковал игроков национальной сборной за то, что они не вернулись на родину после вылета с чемпионата мира (ЧМ) 2026 года по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на UOL Esporte.

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«Делегация уехала с кучей людей, а вернулась одна. Почти никого не было в самолете сборной. В самолете находился только один игрок. Если бы выиграли, здесь бы все танцевали», — заявил президент.

Он назвал поведение футболистов позором.

Самолет Бразильской конфедерации футбола прибыл в Рио-де-Жанейро только с одним футболистом из 26 человек — защитником Данило. Остальные игроки разъехались в отпуск или вернулись в свои клубы.

Сборная Бразилии проиграла национальной команде Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира. Команда впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал мирового первенства.