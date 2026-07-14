Ямаль о полуфинале с Францией: «Самый важный матч в моей жизни. Вы говорите, что я не в лучшей форме, так что не стоит от меня ничего ожидать»
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о предстоящем матче с Францией в 1/2 финала ЧМ-2026.
Игра пройдет в Арлингтоне, начало – в 22:00 по московскому времени.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
«Мы знаем, как справляться с трудностями. А что касается давления, то я его не чувствую. Вы [журналисты] сами говорите, что я не в лучшей форме, поэтому вам не стоит ничего от меня ожидать. Но я уверен, что игра будет особенной. Это самый важный матч в моей жизни. И я рад, что мы дошли до этого этапа. Мы все очень взволнованны, и я больше всех. Это, несомненно, самый важный матч в моей жизни», – сказал Ямаль.
Спортс: главные новости
Кейн о недопонимании Тухеля и Беллингема: «Что должен был ответить Джуд, когда тебе задают вопрос через 5 минут после матча? Англия едина, Томас – один из лучших в мире»
«Месси и Роналду – настоящие феномены, а единственный, кого можно сравнить с Лео, – это Марадона. Лионель в 39 лет пытается защитить титул ЧМ». Суннес о форварде Аргентины
Канчельскис о сборной Англии: «Удивляюсь с наших экспертов на ТВ, которых называю «Дом-2» – все кричат о красивом футболе. Не надо их слушать, все хотят добиваться результата»
Главное сейчас