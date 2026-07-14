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Ямаль о полуфинале с Францией: «Самый важный матч в моей жизни. Вы говорите, что я не в лучшей форме, так что не стоит от меня ничего ожидать»

Sports.ru

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о предстоящем матче с Францией в 1/2 финала ЧМ-2026.

Ямаль высказался о предстоящем матче с Францией
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Игра пройдет в Арлингтоне, начало – в 22:00 по московскому времени.

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«Мы знаем, как справляться с трудностями. А что касается давления, то я его не чувствую. Вы [журналисты] сами говорите, что я не в лучшей форме, поэтому вам не стоит ничего от меня ожидать. Но я уверен, что игра будет особенной. Это самый важный матч в моей жизни. И я рад, что мы дошли до этого этапа. Мы все очень взволнованны, и я больше всех. Это, несомненно, самый важный матч в моей жизни», – сказал Ямаль.
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