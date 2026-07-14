Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о сборной Англии на ЧМ-2026.

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Команда тренера Томаса Тухеля сыграет против Аргентины в полуфинале турнира.

– Англия не играет в красивый футбол?

– Я болею за Англию. Хорошо, что они смогли пройти в полуфинал.

Странно говорить о зрелищном футболе. Давайте будем красиво играть, но проигрывать. Нет, все хотят добиваться результата. Поэтому и не ждите красивого футбола.

Вот слушаю этих наших экспертов с ТВ, которых я называю «Дом-2», удивляюсь, они все о красивом футболе кричат. Не надо их слушать, – сказал Андрей Канчельскис.