Экс-игрок сборной Шотландии поделился мыслями о Месси

«Месси и Роналду – настоящие феномены, а единственный человек, которого можно сравнить с Лео, – это Марадона. Лионель в 39 лет пытается защитить титул ЧМ». Суннес о форварде Аргентины
Бывший полузащитник сборной Шотландии Грэм Сунесс поделился мыслями про форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Если матч Франция – Испания» – это гонка между Ferrari и Lamborghini, то матч Англия – Аргентина – это BMW против Mercedes: стойкие, надежные команды, отличающиеся прагматизмом и агрессивностью. Их игру не так интересно смотреть, но они знают, как добиваться результата. Однако именно Лионель Месси выделяет Аргентину среди остальных. Недавно в социальных сетях широко распространилось видео с финала Лиги чемпионов в 2011 году – в то время Месси было 23 года, и он «всего лишь» дважды выиграл «Золотой мяч» и три еврокубка – в котором я назвал его величайшим футболистом всех времен. Почему я был так уверен? Все просто. Я видел, как он делал то, на что никто другой даже не решился бы. Мне это не казалось чем-то невообразимым, ведь он каждую неделю играл в Лиге чемпионов – на самом высоком уровне футбола – и постоянно ставил в неловкое положение защитников мирового класса. Я сказал своему сыну Джеймсу, чтобы он смотрел игры Месси и Криштиану Роналду как можно чаще и наслаждался этим, пока есть возможность. Эти двое – настоящие феномены, обладающие смелостью и характером, и единственный человек, которого можно сравнить с Месси, – это Диего Марадона. После перехода в «Сампдорию» я пять раз играл против Марадоны, в том числе в Неаполе, где он забил свой первый гол в Серии А в сентябре 1984 года. Он был настоящим волшебником. Его способность предвидеть развитие ситуации была пугающей, и он всегда был на два шага впереди. Талант – это одно, а его футбольный ум – это совсем другое. Именно в таких моментах самые лучшие игроки показывают, на что они способны. Помню, как играл в паре с великим бразильцем Зико в центре полузащиты в благотворительном матче. Зико видел игру совершенно иначе. Я пытался предвидеть, куда он отдаст пас, и затем занимал позицию для следующего паса, но он раз за разом действовал по-своему. Если я уходил вправо, он уходил влево. Играть с ним – настоящий урок и, к сожалению, осознание того, что существует совсем другой уровень. Большинство игроков получают мяч, и их цель – передать его от точки А в точку В. Лучшие игроки, передавая мяч от А к В, думают наперед и оценивают, как это повлияет на точку С, а затем на точку D. В случае с Зико, Марадоной и Месси их мысли устремляются к точкам G, H и так далее. Томасу Тухелю нет смысла придумывать ловушки для Месси, потому что тот видит их за милю – и при этом еще и поставит вас в неловкое положение. Вспоминаю, как четыре года назад некоторые говорили, что если он не выиграет чемпионат мира, его карьера останется неполноценной, но в свои 39 лет он пытается защитить титул», – заявил Грэм Сунесс.
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«Месси и Роналду – настоящие феномены, а единственный, кого можно сравнить с Лео, – это Марадона. Лионель в 39 лет пытается защитить титул ЧМ». Суннес о форварде Аргентины
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