Тренер сборной Испании высказался о готовности команды страдать

Де ла Фуэнте перед Францией: «Юлий Цезарь говорил, что не будет великих достижений без страданий. Испания готова страдать»
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о готовности команды страдать в преддверии полуфинального матча ЧМ-2026 против сборной Франции.
Игра пройдет сегодня, 14 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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«Юлий Цезарь говорил, что не будет великих достижений без страданий. Если хочешь чего-то достичь, придется чем-то пожертвовать. Мы готовы страдать. Я каждый день говорю игрокам: мы можем стать еще лучше, потому что мы и так очень хороши», – заявил Луис де ла Фуэнте.
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Де ла Фуэнте перед Францией: «Юлий Цезарь говорил, что не будет великих достижений без страданий. Испания готова страдать»
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