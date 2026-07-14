Вратарь сборной Англии поделился мыслями перед матчем против Аргентины

Джордан Пикфорд: «Месси – один из величайших в истории, но не можем говорить только о нем. У Аргентины хорошая команда. Англия обладает стойкостью, сплоченностью»
Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд поделился мыслями перед полуфинальным матчем ЧМ-2026 против сборной Аргентины.
Игра пройдет 15 июля.
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«Все говорят о Лионеле Месси, потому что он один из величайших игроков в истории. Но нельзя упускать из виду способности и талант, которыми обладает наша команда – в атаке, в обороне, в сплоченности. У нас есть все это – и именно это нам нужно продемонстрировать. Но мы не можем говорить только о Месси. У них хорошая команда, они – действующие чемпионы. У Аргентины хорошая команда, но в нашем составе хватает навыков среди атакующих игроков. У нас есть стойкость, сплоченность, менталитет. Именно это и делает команду хорошей», – заявил Джордан Пикфорд.
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Джордан Пикфорд: «Месси – один из величайших в истории, но не можем говорить только о нем. У Аргентины хорошая команда. Англия обладает стойкостью, сплоченностью»
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