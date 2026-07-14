В Великобритании изъяли девять тонн поддельной атрибутики ЧМ

В Великобритании изъяли девять тонн поддельной атрибутики, предназначенной для продажи во время ЧМ‑2026
Служба торгового контроля городского совета Эдинбурга изъяла 58 тысяч поддельных футболок и другой атрибутики, которые предназначались для незаконной продажи во время чемпионата мира‑2026, сообщает Би‑би‑си.
Отмечается, что конфисковано около девяти тонн товаров на сумму более 5,5 миллиона фунтов (около 6,4 миллиона евро). Операция была проведена при содействии полиции Шотландии. Расследование, касающееся источников происхождения и каналов поставки атрибутики, продолжается.
Среди контрафактной продукции майки сборных Англии, Испании, Португалии, Франции, Шотландии и других команд, на некоторые джерси были нанесены имена футболистов.
— Поскольку чемпионат мира уже в самом разгаре, это служит своевременным напоминанием о том, что преступники пользуются крупными спортивными событиями, наводняя рынок контрафактом, чтобы нажиться на спросе со стороны болельщиков. Скажу прямо: это преступление, у которого есть пострадавшие. Производители контрафакта подрывают легальный бизнес, обманывают болельщиков и продают товары, не имея никаких гарантий относительно того, как и где они были изготовлены, а также соответствуют ли они элементарным стандартам безопасности, — сказал член городского совета Эдинбурга Нил Росс.
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