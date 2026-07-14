В Великобритании изъяли девять тонн поддельной атрибутики ЧМ

Служба торгового контроля городского совета Эдинбурга изъяла 58 тысяч поддельных футболок и другой атрибутики, которые предназначались для незаконной продажи во время чемпионата мира‑2026, сообщает Би‑би‑си.

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Отмечается, что конфисковано около девяти тонн товаров на сумму более 5,5 миллиона фунтов (около 6,4 миллиона евро). Операция была проведена при содействии полиции Шотландии. Расследование, касающееся источников происхождения и каналов поставки атрибутики, продолжается.

Среди контрафактной продукции майки сборных Англии, Испании, Португалии, Франции, Шотландии и других команд, на некоторые джерси были нанесены имена футболистов.

— Поскольку чемпионат мира уже в самом разгаре, это служит своевременным напоминанием о том, что преступники пользуются крупными спортивными событиями, наводняя рынок контрафактом, чтобы нажиться на спросе со стороны болельщиков. Скажу прямо: это преступление, у которого есть пострадавшие. Производители контрафакта подрывают легальный бизнес, обманывают болельщиков и продают товары, не имея никаких гарантий относительно того, как и где они были изготовлены, а также соответствуют ли они элементарным стандартам безопасности, — сказал член городского совета Эдинбурга Нил Росс.

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