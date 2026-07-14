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Футболист сборной США рассказал о минусах отмены своей дисквалификации на ЧМ

Lenta.ru

Футболист сборной США Фоларин Балогун рассказал о минусах отмены своей дисквалификации перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против команды Бельгии. Об этом сообщает RMC Sport.

Игрок сборной США рассказал о минусах отмены своей дисквалификации
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По словам игрока, сначала он обрадовался произошедшему, но затем понял, что это решение вызовет много споров.

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«Я видел легкую нервозность у своих товарищей по команде, потому что это было чем-то уникальным. Чем ближе мы подходили к матчу, тем больше я пытался максимально сконцентрироваться. Но из-за внешнего шума это было трудно», — заявил Балогун.

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил прямую красную карточку. Форвард должен был пропустить матч с Бельгией.

«В соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, дисквалификация на один матч заменяется на испытательный срок в один год», — решили в организации.

Балогун вышел в стартовом составе в матче с Бельгией, не отметился результативными действиями и был заменен на 92-й минуте. Бельгийцы разгромили США со счетом 4:1.

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