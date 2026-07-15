Стало известно имя хедлайнера церемонии закрытия ЧМ-2026
Американский рэпер, певец и автор песен Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает официальный сайт ФИФА.
Певец выступит с номером, который задаст тон финалу на стадионе «Метлайф» в воскресенье, 19 июля. Церемония закрытия начнётся в 13:30 по местному времени, за полтора часа до начала финального матча.
Сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Второй участник финала определится в матче Англия — Аргентина.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).
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