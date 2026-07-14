Икер Касильяс: мы убеждены, что Испания снова окажется в финале ЧМ

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс выразил уверенность в том, что национальная команда сыграет в финале чемпионата мира — 2026. Экс-футболист высказался об этом на мероприятии Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в Далласе, где собрались игроки состава сборной, выигравшей ЧМ-2010. В полуфинале ЧМ-2026 испанцы сыграют с командой Франции.

«Говорю от имени всех своих товарищей по команде. Мы пережили прекрасные моменты, всегда старались отдавать все силы ради сборной, чтобы испанский народ мог гордиться своей командой. Это особенный день, потому что Испания снова вышла в полуфинал чемпионата мира. Воспоминания об этих волшебных моментах навсегда запечатлены в наших сердцах, они наполняют нас огромной гордостью. Мы убеждены, что снова окажемся в финале чемпионата мира, мечтая добавить вторую звезду на нашу футболку. От имени себя и всех моих товарищей по команде, которые когда-то носили эту форму и помогли воплотить мечты в реальность: огромное спасибо, да здравствует Испания!» — приводит слова Касильяса Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.