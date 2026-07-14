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Ямаль перед матчем с Францией выложил сторис со своими голами в ворота французов в полуфиналах Евро-2024 и Лиги наций. Испания выиграла обе встречи

Sports.ru

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль в соцсетях напомнил о последних матчах против Франции перед полуфинальным матчем ЧМ-2026.

Ямаль перед матчем с Францией выложил сторис со своими голами в ворота французов
© Sports.ru

Футболист «Барселоны» опубликовал в сторис инстаграма скриншот момента своего гола в ворота Франции в полуфинале Евро-2024 – тогда Испания одержала победу со счетом 2:1. Также Ямаль выложил момент празднования гола в ворота французов в полуфинале Лиги наций 2025/26 (5:4).

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Встреча сборных Испании и Франции пройдет в Далласе и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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