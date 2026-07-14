Ямаль перед матчем с Францией выложил сторис со своими голами в ворота французов

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль в соцсетях напомнил о последних матчах против Франции перед полуфинальным матчем ЧМ-2026.

© Sports.ru

Футболист «Барселоны» опубликовал в сторис инстаграма скриншот момента своего гола в ворота Франции в полуфинале Евро-2024 – тогда Испания одержала победу со счетом 2:1. Также Ямаль выложил момент празднования гола в ворота французов в полуфинале Лиги наций 2025/26 (5:4).

© Соцсети

© Соцсети

Встреча сборных Испании и Франции пройдет в Далласе и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию.