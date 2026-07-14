Канищев: для Аргентины матчи в плей-офф ЧМ даются очень тяжело, а Англия сильна и мощна

Бывший российский нападающий Александр Канищев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Англии и Аргентины. Встреча запланирована на 15 июля в Атланте (США), начало — в 22:00 мск.

«Что значит Аргентине везёт на чемпионате мира? Многие команды повылетали из более слабых групп. Главное, чтобы Аргентине физически хватило сил с Англией. Каждый матч для них даётся очень тяжело, играют на издохе. Но они молодцы! Они показывают пример, как должны отдаваться футболу на поле. Этим они подкупают. Безусловно, у них не всё гладко. Месси решает ключевые вещи в игре, но не участвует в отборе мяча и коллективной обороне. За него приходится отрабатывать. Но он делает вещи другого формата. Меня подкупает игра Аргентины. В матче с англичанами поставлю на них. Хотя Англия в этом году достаточно сильна, мощна и физически подготовлена. Но прогнозы в таких матчах — дело неблагодарное», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.