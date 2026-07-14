Мбаппе вошел в стартовый состав на матч чемпионата мира с испанцами

Нападающий Килиан Мбаппе включен в стартовый состав сборной Франции по футболу на полуфинальный матч чемпионата мира против команды Испании. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.

Встреча пройдет в Арлингтоне (США, штат Техас, США). Ее начало запланировано на 22:00 мск.

Француз досрочно завершил четвертьфинальную игру с марокканцами (2:0). Его заменили на 77-й минуте из-за повреждения лодыжки. Позднее агентство RMC Sport сообщило, что игрок не успел восстановиться к матчу с испанцами, однако эту информацию опроверг главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, заявивший о полной готовности футболиста.

На чемпионате мира - 2026 на счету Мбаппе восемь забитых мячей в шести матчах. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира вместе с аргентинцем Лионелем Месси.

Также француз отметился двумя голевыми передачами.

Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский "Реал". Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.

Победитель матча между сборными Франции и Испании сыграют в финале против сильнейшего в противостоянии команд Англии и Аргентины, которое состоится 15 июля. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.