Мбаппе вошел в стартовый состав на матч чемпионата мира с испанцами

Мбаппе, Ямаль, Дембеле, Ольмо, Родри, Тчуамени и Кунде – в стартовых составах Франции и Испании на полуфинал ЧМ
Сборные Франции и Испании объявили стартовые составы на полуфинальный матч ЧМ-2026.
Игра пройдет в Далласе и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В стартовом составе Франции выйдут:
– вратарь: Майк Меньян;
– защита: Люка Динь, Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Вильям Салиба;
– полузащита: Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо;
– атака: Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Брэдли Барколя.
За Испанию сыграют:
– вратарь: Унаи Симон;
– защита: Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья;
– полузащита: Фабиан Руис, Алекс Баэна, Родри;
– атака: Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Ойарсабаль.
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