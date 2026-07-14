$77.4988.53

Мбаппе, Ямаль, Дембеле, Ольмо, Родри, Тчуамени и Кунде – в стартовых составах Франции и Испании на полуфинал ЧМ

Sports.ruиещё 11

Сборные Франции и Испании объявили стартовые составы на полуфинальный матч ЧМ-2026.

Мбаппе вошел в стартовый состав на матч чемпионата мира с испанцами
© Global Look Press

Игра пройдет в Далласе и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

В стартовом составе Франции выйдут:

– вратарь: Майк Меньян;

– защита: Люка Динь, Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Вильям Салиба;

– полузащита: Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо;

– атака: Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Брэдли Барколя.

За Испанию сыграют:

– вратарь: Унаи Симон;

– защита: Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья;

– полузащита: Фабиан Руис, Алекс Баэна, Родри;

– атака: Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Ойарсабаль.

1
Спортс: главные новости
Главное сейчас