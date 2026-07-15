Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026

Сборная Испании вышла во второй финал чемпионата мира за свою историю
Сборная Испании со счётом 2:0 переиграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира — 2026 и во второй раз в истории вышла в финал мирового первенства. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США).
Ранее национальная команда Испании играла в финале чемпионата мира в 2010 году, тогда «Красная фурия» переиграла сборную Нидерландов (1:0).
В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.
Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.
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