$77.4988.53

Сборная Испании вышла во второй финал чемпионата мира за свою историю

Чемпионат.comиещё 6

Сборная Испании со счётом 2:0 переиграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира — 2026 и во второй раз в истории вышла в финал мирового первенства. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США).

Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026
© Чемпионат.com

Ранее национальная команда Испании играла в финале чемпионата мира в 2010 году, тогда «Красная фурия» переиграла сборную Нидерландов (1:0).

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости