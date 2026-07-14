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Ойарсабаль забил 5-й гол на ЧМ-2026 и повторил рекорд Испании по голам на одном чемпионате мира

Sports.ru

Микель Ойарсабаль повторил рекорд по количеству голов за сборную Испании на одном чемпионате мира.

Оярсабаль повторил рекорд сборной Испании по голам на одном чемпионате мира по футболу
© Sports.ru

Форвард «Реал Сосьедад» реализовал пенальти, заработанный Ламином Ямалем, в полуфинальном матче ЧМ-2026 против Франции (1:0, первый тайм). Это пятый гол Ойарсабаля на этом чемпионате мира – ранее он забил по дублю в матчах с Саудовской Аравией на групповом этапе (4:0) и с Австрией в 1/16 финала (3:0).

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Ойарсабаль повторил рекорд Эмилио Бутрагеньо (1986) и Давида Вильи (2010) по числу голов за Испанию на одном ЧМ. Отметим, что Вилья также является лучшим бомбардиром испанской команды на чемпионатах мира с 9 голами.

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