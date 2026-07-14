Оярсабаль повторил рекорд сборной Испании по голам на одном чемпионате мира по футболу

Микель Ойарсабаль повторил рекорд по количеству голов за сборную Испании на одном чемпионате мира.

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Форвард «Реал Сосьедад» реализовал пенальти, заработанный Ламином Ямалем, в полуфинальном матче ЧМ-2026 против Франции (1:0, первый тайм). Это пятый гол Ойарсабаля на этом чемпионате мира – ранее он забил по дублю в матчах с Саудовской Аравией на групповом этапе (4:0) и с Австрией в 1/16 финала (3:0).

Ойарсабаль повторил рекорд Эмилио Бутрагеньо (1986) и Давида Вильи (2010) по числу голов за Испанию на одном ЧМ. Отметим, что Вилья также является лучшим бомбардиром испанской команды на чемпионатах мира с 9 голами.