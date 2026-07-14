Алексис Мак Аллистер: то, что сделал Диего в 1986-м, под силу только Лео

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер высказался перед полуфиналом чемпионата мира – 2026 с командой Англии. Сборные играли друг с другом в 1/4 финала ЧМ-1986; тогда Аргентина смогла победить благодаря дублю Диего Марадоны, один из голов которого известен как «Рука бога».

«Мы все хотим сыграть в этом матче, он невероятно важен. Тот факт, что мы играем с Англией, ничего для меня не меняет; у них тоже есть игроки высочайшего класса. Надеюсь, нам удастся повторить то, что случилось в 1986-м году. Но то, что сделал Диего, почти невозможно; такое под силу только Лео», – приводит слова Де Пауля Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом турнира. В 1/4 финала она обыграла команду Швейцарии со счётом 3:1 (2:0 д. вр.).