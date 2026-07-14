Испания забила второй мяч в ворота Франции
Сборная Испании увеличила преимущество в полуфинальном матче чемпионата мира - 2026 против Франции.
Сборная Испании увеличила преимущество в полуфинальном матче чемпионата мира - 2026 против Франции. На 58-й минуте отличился защитник Педро Порро, отправивший второй мяч в ворота французской команды.
После этого гола испанцы повели со счётом 2:0 и сделали серьёзную заявку на выход в финал мирового первенства.
Де ла Фуэнте после 2:0 с Францией: «Испания сделала так, что сложное казалось простым, выдающаяся команда. Играть в финале – привилегия и огромная ответственность»
Дешам про 0:2 с Испанией: «Франции не хватило точности и энергии, соперник контролировал игру. Но спрошу: обладал ли судья необходимым уровнем? Было много разных ситуаций»
Испания не проигрывает с марта 2023-го. У команды 37 матчей без поражений – повторили рекорд Италии