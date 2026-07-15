Обзор матча Франция – Испания в полуфинале ЧМ

Всё началось с глупейшего «привоза» пенальти. А атака французов вообще не подъехала на игру.

Невозможно поверить, что матч Франция – Испания, который многие называли «досрочным финалом чемпионата мира», получился таким! Команда Луиса де ла Фуэнте поразительно легко убрала конкурента. 19 июля испанцы встретятся в финале с победителем пары Англия – Аргентина, а французов ждёт игра за третье место.

Со старта матча Испания больше владела мячом, а французы осторожно прессинговали и делали ставку на быстрые атаки в переходных фазах. В общем, ничего неожиданного. Обе сборные играли на своих сильнейших качествах, показанных на ЧМ-2026. Первой шанс на гол получила «Фурия Роха», когда Ольмо заработал опасный штрафной. Неаккуратный Рабьо совершил наступ на ногу сопернику и присел на карточку. До ворот было 17 метров, позиция – в правом полуфланге. Хорошо исполнишь – забьёшь. Но Баэна отправил мяч в стенку, разочаровав стоявшего рядом Ямаля и остальных партнёров.

Испанцы в позиционном наступлении искали лучшие каналы для доставки мяча вперёд, однако Ямаля почти не задействовали. При счёте 0:0 Ламин совершил всего девять касаний – меньше из всех полевых игроков было только у Оярсабаля. Левый защитник французов Динь дышал спокойно. Но на 20-й минуте Люка внезапно «привёз» пенальти! После кросса Кукурельи будущий новичок «ПСЖ» хотел вынести мяч из штрафной, не заметив за спиной Ямаля. В результате зарядил вингеру по бедру. Судья Бартон из Сальвадора без раздумий указал на «точку» – и с ним невозможно было поспорить. Оярсабаль идеально исполнил 11-метровый, послав мяч близко к правой штанге.

На исходе получаса случилась новая неприятность для Дидье Дешама. На ровном месте упал на газон и попросил замену Салиба. Центральный защитник, вероятно, усугубил травму, с которой выступал на чемпионате мира. Вышел Лакруа. Гол сборной Испании не вытекал из логики игры, однако подбил французов. «Трёхцветные» не приближались к ответному забитому мячу. С резкими рывками Мбаппе испанцы справлялись – центральным защитникам в сдерживании Килиана хорошо помогали хавбеки, своевременно закрывавшие зоны. Однажды и Симон здорово подстраховал – рискованно вылетев из ворот, тем не менее опередил Мбаппе.

Ещё никому на ЧМ-2026 не удавалось так обезоружить сборную Франции, как команде де ла Фуэнте в первом тайме полуфинала. Мбаппе совершил всего пару касаний в чужой штрафной до перерыва и вообще не бил. Грозные французы нанесли только два удара (оба – не в створ) и наиграли лишь на 0,04 по xG! А «Фурия Роха» едва не забила ещё раз после шикарной комбинации с участием Родри, Ямаля, Ольмо (выдал тончайший пас пяткой) и Руиса, но последний загубил голевой момент.

Ещё одну замену Дешам использовал в перерыве. Выпустил Коне, причём не вместо Тчуамени, чьё возвращение после травмы как будто не пошло на пользу команде, а на позицию другого центрхава – Рабьо. Наверное, опасался, что тот удалится. Французы пытались хоть как-то починить свою атаку. Дембеле с Олисе (едва не нарвавшегося на удаление за опасный подкат прямой ногой против Родри) поменялись местами. Вот только «Фурия Роха», казалось, ко всему была готова. Успешно ломала прессинг соперника владением.

Очередной такой эпизод завершился голом Порро незадолго до завершения часа встречи. Это был первый удар в створ во втором тайме. Как же сыграл правый защитник в атаке – просто топ-уровень! Придумал стенку с Ольмо и хладнокровно реализовал выход один на один. Коне бросил Порро, не побежав за ним в штрафную, а Лакруа не среагировал на движение соперника. Юпамекано успел только пнуть Ольмо по ноге. Вдобавок сразу после этого Ямаль, уйдя от Диня, в третий раз послал мяч в сетку ворот Меньяна. Гол отменили из-за маленького офсайда у Ламина.

Отчаявшийся Дешам уже на 72-й минуте убрал с поля Олисе – бросил в бой Шерки. Бесполезно. Испания сносила Францию – как Ямаль Мбаппе за четверть часа до конца в контратаке «трёхцветных». Ламин рисковал, прыгая под Килиана сзади, тем не менее избежал даже карточки. Дешам на скамейке запасных сидел с растерянным видом. Словно не понимал, где он вообще находится и что происходит. А вот Мбаппе сорвался на Симоне – получил жёлтую за грубоватый фол на вратаре.

Не будь соперником команды де ла Фуэнте сборная Франция, можно было бы сказать, что Испания победила на классе. Все всё поняли задолго до финального свистка. Французы в итоге в несколько раз уступили по xG (0,30 против 1,63). Не создали ни одного «100-процентного момента». Мбаппе завершил полуфинал с тремя ударами (0 – в створ) и нулём пасов под удар. Это был его худший вечер на чемпионате мира.