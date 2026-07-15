Главный тренер Испании прокомментировал выход сборной в финал ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал выход своей команды в финал чемпионата мира — 2026. В 1/2 финала турнира испанцы обыграли сборную Франции со счётом 2:0.

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«Трудно передать это чувство словами, но это чистая радость. Эта группа игроков исключительна. Хотим продолжать в том же духе, добиваться ещё лучших результатов. Нам остался всего один шаг, постараемся достичь поставленной цели. Накопилось много эмоционального напряжения. Выход в финал чемпионата мира — это ответственность и привилегия. Нужно осознать происходящее, осмыслить этот путь, который мы начали четыре года назад с идеи, которая привела нас сюда.

В раздевалке мы говорили, что нам предстоит встретиться с одной из лучших сборных мира, но они встретятся с лучшей сборной мира. Мы — единое целое, команда, которая действительно заслужила этот успех благодаря своей самоотдаче и таланту. Наблюдать за этим — истинное удовольствие. Они делают так, что сложные вещи выглядят простыми. Горжусь ими, я счастлив», — приводит слова де ла Фуэнте L'Équipe.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В финале испанцы сыграют с победителем пары Англия – Аргентина.