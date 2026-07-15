Вратарь Испании Симон побил национальный рекорд Касильяса на чемпионатах мира

Вратарь сборной Испании Унай Симон отыграл «на ноль» во встрече 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Францией (2:0). Таким образом, голкипер побил рекорд Икера Касильяса по количеству «сухих» матчей за сборную Испании на ЧМ.

Для Симона данная встреча стала восьмой без пропущенных мячей на мировых первенствах и шестой — в текущем розыгрыше. На счету бывшего вратаря мадридского «Реала» семь матчей без пропущенных голов на престижнейшем соревновании сборных. При этом, Икер выступал на четырёх ЧМ, а для Унаи данный турнир лишь второй в карьере.

Всего у Симона 65 встреч за сборную Испании. За это время он пропустил 49 мячей и 30 раз сыграл «на ноль». В финале мирового первенства подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с победителем пары Аргентина — Англия.