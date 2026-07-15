Вице-президент Аргентины: завтра мы играем против пиратов-узурпаторов

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль заявила о политическом значении матча против сборной Англии в полуфинале чемпионата мира-2026.

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«Завтра мы играем против пиратов-узурпаторов. Это не просто очередной матч. Я не буду политкорректной и не буду сдержанной: игра против англичан – это всегда нечто большее. Это Мальвинские острова, это Диего, это последний турнир Лео и это возможность остановить захватчиков. Вперед, Аргентина! Потому что до последнего вздоха мы будем требовать своего!» – написала Вильярруэль.

Матч Англия – Аргентина состоится сегодня, 15 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.