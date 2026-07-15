Мбаппе назвал причины поражения от испанцев в полуфинале ЧМ

Сборная Франции не смогла выполнить план на игру в полуфинале чемпионата мира против команда Испании. Об этом заявил капитан и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Испании со счетом 2:0 одержала победу над командой Франции в полуфинальном матче чемпионата мира. Голы забили Микель Оярсабаль (22-я минута, пенальти) и Педро Порро (58).

"Мы не показали ту игру, которую хотели, ни в техническом, ни в тактическом плане, - сказал Мбаппе. - Когда ты не делаешь то, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, ты не побеждаешь. Испания придерживалась своего игрового плана и того, что команда обычно делает. Им нравится контролировать мяч и темп. Наш план состоял в том, чтобы оказывать на них высокое давление, чтобы они не смогли установить свой ритм". "Даже когда мы отбирали мяч, наши первые касания были недостаточно хороши. Это приводит к поражению. Это огромное разочарование. Но если быть объективным, у нас не было всех необходимых условий для выхода в финал", - сказал Мбаппе.

Второй полуфинал с участием команд Аргентины и Англии пройдет 15 июля. Финал состоится 19 июля.