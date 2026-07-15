Макрон отреагировал на поражение сборной Франции в полуфинале чемпионата мира

Французский лидер Эммануэль Макрон в среду, 15 июля, выразил благодарность национальной команде по футболу за выступление на чемпионате мира 2026 года, а также поздравил сборную Испании с выходом в финал мундиаля.

© Вечерняя Москва

— Поздравляем Испанию с выходом в следующий раунд. Спасибо игрокам сборной Франции за то, что так самоотверженно защищали цвета нашей страны. Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молода и полна надежд, — написал поликитик в социальной сети Х.

14 июля испанские футболисты одержали победу над сборной Франции в полуфинальном матче мирового первенства. Встреча завершилась со счетом 2:0 в их пользу — на 22-й минуте пенальти реализовал нападающий Микель Оярсабль, а второй гол в начале второго тайма второй забил Педро Порро.

До этого французский нападающий Килиан Мбаппе утверждал, что у него нет предпочтений касательно соперника для своей команды в полуфинале чемпионата мира. Он подчеркивал, что матч в любом случае будет сложным.

Тем временем глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва публично раскритиковал поведение игроков национальной сборной. Недовольство политика вызвало то, что после завершения мундиаля футболисты не вернулись на родину вместе с официальной делегацией.