Испания — в финале ЧМ-2026, Зидан возглавит сборную Франции. Главное к утру
Сборная Испании переиграла национальную команду Франции и вышла в финал ЧМ-2026, Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама, в МОК направлена претензия на президента ФИФА Джанни Инфантино. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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- Сборная Испании переиграла национальную команду Франции и вышла в финал ЧМ-2026.
- Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама — Романо.
- В МОК направлена претензия на президента ФИФА Инфантино.
- Результаты матчей 1/2 финала ЧМ по футболу — 2026 на 14 июля.
- Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известен первый финалист турнира.
- Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 14 июля 2026: кто лидер, сколько мячей.
- Сборная Испании вышла во второй финал чемпионата мира за свою историю.
- Сборная Испании повторила мировой рекорд беспроигрышной серии матчей.
- Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции по матчам на чемпионатах мира.
- Дидье Дешам стал тренером с наибольшим количеством матчей на ЧМ в истории.
- Оярсабаль повторил рекорд по голам для испанских игроков в рамках одного чемпионата мира.
- Сборная Франции установила национальный антирекорд ЧМ по важному атакующему показателю.
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