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Испания — в финале ЧМ-2026, Зидан возглавит сборную Франции. Главное к утру

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Сборная Испании переиграла национальную команду Франции и вышла в финал ЧМ-2026, Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама, в МОК направлена претензия на президента ФИФА Джанни Инфантино. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Зидан возглавит сборную Франции. Главное к утру
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  1. Сборная Испании переиграла национальную команду Франции и вышла в финал ЧМ-2026.
  2. Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама — Романо.
  3. В МОК направлена претензия на президента ФИФА Инфантино.
  4. Результаты матчей 1/2 финала ЧМ по футболу — 2026 на 14 июля.
  5. Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известен первый финалист турнира.
  6. Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 14 июля 2026: кто лидер, сколько мячей.
  7. Сборная Испании вышла во второй финал чемпионата мира за свою историю.
  8. Сборная Испании повторила мировой рекорд беспроигрышной серии матчей.
  9. Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции по матчам на чемпионатах мира.
  10. Дидье Дешам стал тренером с наибольшим количеством матчей на ЧМ в истории.
  11. Оярсабаль повторил рекорд по голам для испанских игроков в рамках одного чемпионата мира.
  12. Сборная Франции установила национальный антирекорд ЧМ по важному атакующему показателю.
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