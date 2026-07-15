Аршавин прокомментировал победу Испании над Францией

Аршавин о победе Испании над Францией: «Сходил на полуфинал ЧМ, но чувство, что это был товарищеский матч хорошего уровня. Интриги и драматургии не было»
Андрей Аршавин оценил победу сборной Испании над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026.
«Думалось, что сборная Франции сможет сломить Испанию. Испанцы затянули соперника в свой футбол — полностью справились с нападением Франции. Динь заслуженно стал худшим игроком встречи. Сходил на полуфинал чемпионата мира, но чувство, что это был товарищеский матч хорошего уровня. Интриги и драматургии не было. Испания вышла заслуженно в финал, но это не та команда, за которую хочется болеть. В финале буду болеть за Англию или Аргентину», — сказал бывший футболист сборной России.
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