Полузащитник сборной Франции прокомментировал поражение от Испании

Шерки о Франции на ЧМ: «Все команды боялись нас, мы проиграли только сами себе. У нас было все необходимое, чтобы пройти этот путь до конца»
Полузащитник сборной Франции Райан Шерки прокомментировал поражение от Испании в полуфинале ЧМ-2026 (0:2).
«Это невероятно тяжело. У нас было все необходимое, чтобы пройти этот путь до конца. Честно говоря, каждая команда боялась нас. И единственной командой, которая нас победила, были мы сами. Мы проиграли сами себе... Не судьям, не Испании. Нас победили технически, тактически. Мы играли не так, как умеем. Испанцы играли так, как им нравится играть в футбол, а мы – нет. Мы расплачиваемся за это».
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О причинах ошибках французов
«Я не думаю, что они были связаны с соперником – они не оказывали сумасшедшего давления, не прессинговали по всему полю. Иногда у нас было время поиграть, создать что-то новое, пойти вправо, влево, вернуться в центр и выходить из обороны через пас. Я думаю, мы плохо справлялись со своими эмоциями».
О судействе
«Можно говорить что угодно... Но они просто были злее и умнее нас. Судья был не на высоте, но это ничего не меняет... Нельзя винить судью: он не отнял у нас гол», – сказал Шерки.
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Шерки о Франции на ЧМ: «Все команды боялись нас, мы проиграли только сами себе. У нас было все необходимое, чтобы пройти этот путь до конца»
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