Экс-игрок сборной Аргентины назвал три лучшие команды ЧМ

Габриэль Батистута определил три лучшие команды чемпионата мира — 2026
Бывший нападающий «Фиорентины» и сборной Аргентины Габриэль Батистута назвал три лучшие команды проходящего в эти дни чемпионата мира — 2026. Батистута выбирал лучших до первого полуфинала турнира Франция — Испания (0:2).
— Три лучшие команды чемпионата мира, которые больше всего вам нравятся по игре в футбол?
— Мне нравится Франция, она выше всех. Понравилась Кабо-Верде в своей идее и Испания. Испания хорошо играет, хотя ей не хватает остроты впереди. Эти три, помимо Аргентины. Аргентине ещё нужно выйти на свой уровень, пока она его не достигла. Но именно эти команды мне понравились, — сказал Батистута в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
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