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Пресс-атташе FFF не дал испанскому журналисту пообщаться с Дешамом после матча: «Возьмите интервью у судьи»

Sports.ru

Французский пресс-атташе отказал испанскому журналисту в интервью с Дидье Дешамом.

Испанскому журналисту отказали в интервью с тренером сборной Франции
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Сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2:0 в полуфинале ЧМ-2026 и вышла в финал.

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Когда телеведущий Рой Гроба хотел взять интервью у главного тренера французской сборной Дидье Дешама, ему помешал пресс-атташе Федерации футбола Франции (FFF). Он сказал:

«Возьмите интервью у судьи».
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