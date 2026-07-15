Испанскому журналисту отказали в интервью с тренером сборной Франции

Французский пресс-атташе отказал испанскому журналисту в интервью с Дидье Дешамом.

Сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2:0 в полуфинале ЧМ-2026 и вышла в финал.

Когда телеведущий Рой Гроба хотел взять интервью у главного тренера французской сборной Дидье Дешама, ему помешал пресс-атташе Федерации футбола Франции (FFF). Он сказал: