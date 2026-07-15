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Хавьер Бардем: «С такой игрой Испания может победить в финале ЧМ кого угодно. Я не ожидал, что Франция будет играть так оборонительно и компактно»

Sports.ru

Испанский актер Хавьер Бардем прокомментировал победу сборной Испании над Францией в полуфинале чемпионата мира-2026 (2:0).

Актер Хавьер Бардем прокомментировал победу сборной Испании над Францией
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«Очень хорошо, я очень рад».

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«Она началась с того, что мы познакомились через WhatsApp и увиделись на тренировке. Это парень, чьим характером я действительно восхищаюсь – тем, что он отстаивает, что он говорит, что он делает и кто он такой».

Об игре

«По правде говоря, я не ожидал, что все будет так... Я бы не сказал, что было просто, но это так... Я имею в виду, я не ожидал, что Франция будет играть так оборонительно и так компактно. Если мы так сыграем в финале, я думаю, мы сможем победить кого угодно», – сказал Бардем.
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