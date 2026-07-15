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Перерыв в финале ЧМ-2026 может продлиться около 30 минут, ожидают вещатели. Шоу может занять 20 минут вместо анонсированных 11

Sports.ru

Перерыв в финале чемпионата мира-2026 может продлиться полчаса.

Выяснилось, сколько может продлиться перерыв в финале ЧМ
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Во время паузы между таймами пройдет шоу, в котором выступят Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор PS22. В нем также примут участие персонажи из «Улицы Сезам» и «Маппетов».

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Ранее ФИФА заявляла, что представление продлится 11 минут, однако теперь планирует увеличить общую продолжительность перерыва примерно до 20 минут, сообщает The Athletic.

Как пишет The Times, вещательные компании BBC и ITV, которые будут показывать финал ЧМ в прямом эфире, ожидают, что перерыв будет длиться около 30 минут. Изначально они опасались, что из-за показа шоу в перерыве матча им придется сократить время на традиционный анализ событий первого тайма, но теперь полагают, что им хватит времени и на 11-минутное представление, и на 15-минутный анализ.

Первым финалистом ЧМ-2026 стала сборная Испании. Она встретится с победителем матча Англия – Аргентина.

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