$77.9688.91

Стало известно будущее Тухеля в сборной Англии, Даку может уйти в ЦСКА. Главное к утру

Чемпионат.comиещё 2

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель принял решение о своём будущем после поражения команды в полуфинале ЧМ от сборной Аргентины, ЦСКА пытается подписать форварда Мирлинда Даку из «Рубина» в летнее трансферное окно, определились участники финала ЧМ по футболу — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Стало известно будущее Тухеля в сборной Англии, Даку может уйти в ЦСКА. Главное к утру
© Чемпионат
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

  1. Тухель принял решение о своём будущем после поражения сборной Англии в полуфинале ЧМ.
  2. ЦСКА пытается подписать Мирлинда Даку из «Рубина» в летнее трансферное окно — Гурцкая.
  3. Сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией в матче 1/2 финала ЧМ-2026.
  4. Определились участники финала ЧМ по футболу — 2026.
  5. Аргентина вышла в финал чемпионата мира во второй раз подряд.
  6. Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 15 июля 2026: кто лидер, сколько мячей.
  7. Месси обновил ассистентский рекорд чемпионатов мира всех времён.
  8. Гарри Кейн побил рекорд Уэйна Руни по числу матчей за сборную Англии среди полевых игроков.
  9. Впервые в истории в финале ЧМ встретятся чемпион Европы и победитель Кубка Америки.
  10. Салиба может не сыграть до 2027 года. Защитнику Франции потребуется операция — L’Equipe.
  11. Лига чемпионов УЕФА, первый квалификационный раунд: результаты матчей на 15 июля.
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости