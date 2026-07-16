Стало известно будущее Тухеля в сборной Англии. Главное к утру
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель принял решение о своём будущем после поражения команды в полуфинале ЧМ от сборной Аргентины, определились участники финала ЧМ по футболу — 2026. Главное к утру — в нашей подборке.
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- Тухель принял решение о своём будущем после поражения сборной Англии в полуфинале ЧМ.
- Сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией в матче 1/2 финала ЧМ-2026.
- Определились участники финала ЧМ по футболу — 2026.
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