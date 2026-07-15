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Парагвайский сенатор Амарилья отпраздновала вылет Мбаппе с чемпионата мира

Газета.Ruиещё 2

Сенатор Парагвая Селесте Амарилья в своих соцсетях отпраздновала вылет футболиста сборной Франции с чемпионата мира.

Сенатор Амарилья отпраздновала вылет Мбаппе с ЧМ
© Global Look Press

Амарилья опубликовала в соцсетях гифку с девочкой, показывающей жест «закрой рот», и добавила подпись: «Испания – 2, Франция – 0».

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Франция в полуфинале чемпионата мира уступила Испании со счетом 0:2.

После матча 1/8 финала между сенатор Парагвая Селеста Амарилья заявила, что Мбаппе — «колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый». Мбаппе в ответ назвал ее «презренной женщиной». Сенатор в итоге извинилась, однако потребовала того же от Мбаппе и пригрозила судом.

Встреча Парагвая и Франции завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

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