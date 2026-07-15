В Париже вспыхнули беспорядки после вылета Франции с ЧМ

Полиция Парижа задержала 141 человека из-за беспорядков после матча сборных Франции и Испании на чемпионате мира.

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Французская команда уступила испанской со счетом 0:2 в полуфинале турнира.

Префект полиции сообщил, что большая часть арестов была связана с «использованием пиротехнических снарядов, направленных против правоохранительных органов и экстренных служб». Сообщений о серьезных травмах не поступало.